ΠΑΟΚ: Τα συλλυπητήρια από ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για την τραγωδία με νεκρούς οπαδούς στη Ρουμανία

Τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία εξέφρασαν μέσω ανακοινώσεων η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση».

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός προέβη στην εξής ανάρτηση: «Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν άδικα τη ζωή τους, ταξιδεύοντας για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».