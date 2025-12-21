ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ο δικέφαλος του βορρά πήρε το ντέρμπι και πλησίασε στην κορυφή

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι στην Τούμπα, καθώς κέρδισε με 2-0 τον Παναθηναϊκό και βρέθηκε, έστω και προσωρινά, στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Ο “δικέφαλος του βορρά” ήταν καλύτερος και με γκολ του Κωνσταντέλια στο 39′ και του Μύθου στο 53′ πήρε το πολύτιμο τρίποντο που τον διατήρησε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

