ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ο δικέφαλος του βορρά πήρε το ντέρμπι και πλησίασε στην κορυφή

Με γκολ του Κωνσταντέλια και του Μύθου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ο δικέφαλος του βορρά πήρε το ντέρμπι και πλησίασε στην κορυφή
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
DEBATER NEWSROOM

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι στην Τούμπα, καθώς κέρδισε με 2-0 τον Παναθηναϊκό και βρέθηκε, έστω και προσωρινά, στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Ο “δικέφαλος του βορρά” ήταν καλύτερος και με γκολ του Κωνσταντέλια στο 39′ και του Μύθου στο 53′ πήρε το πολύτιμο τρίποντο που τον διατήρησε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

  • ΠΑΟΚ: Παβλένκα (51′ Τσιφτσής), Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο (76′ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90′ Ιβανούσετς), Μύθου (76′ Τσάλοβ).
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ (77′ Κώτσιρας), Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης (66′ Τσέριν), Μπακασέτας, Ζαρουρί (76′ Τζούριτσιτς), Τετέ (89′ Ταμπόρδα), Σβιντέρσκι (66′ Πάντοβιτς).
