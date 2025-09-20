ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Πρώτη γκέλα για τον «Δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, γνωρίζοντας την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα μετά τη βαριά ήττα 4-1 από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο.

Οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν στην κατοχή (80%-20%) αλλά δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά, με τον Γιακουμάκη να χάνει μεγάλες ευκαιρίες και τον Παναιτωλικό να αμύνεται αποτελεσματικά.

Αποβολή του Γκαρθία στο 82′ έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ, που όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε, με αποτέλεσμα το 0-0 να σφραγίζει την πρώτη γκέλα και να προκαλεί έντονες αποδοκιμασίες.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς (72’ Ντεσπόντοφ), Πέλκας (16’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος (80’ Στάγιτς), Σιέλης, Ουνάι, Μανρίκ, Κόγιτς (57’ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (80’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστέμπαν, Μπελεβώνης (57’ Ενκολόλο), Αγκίρε (72’ Άλεξιτς).

