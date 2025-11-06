ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις 4-0: Με κεκτημένη ταχύτητα έκανε βήμα πρόκρισης

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια ακόμη νίκη στην League Phase του Europa League καθώς επικράτησε 4-0 στην Τούμπα της Γιούνγκ Μπόις.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε τους 7 βαθμούς και έκανε βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αλλαγή στις ισορροπίες καθώς η Γιούνγκ Μπόις έμεινε με δέκα παίκτες στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης λόγω της αποβολής του Γκίγκοβιτς.

Οι παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου δεν κατάφεραν όμως να σκοράρουν κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Τελικά ο Μπιάνκο στο 54ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονίκεις, με τον Γιακουμάκη στο 67ο λεπτό να κάνει το 2-0 για την ομάδα του, ενώ ο Κωνσταντέλιας στο 72ο λεπτό έκανε το 3-0 για τον ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί και έβαλαν και άλλο γκολ με τον Μπάμπα στο 76ο λεπτό να κάνει το 4-0 και να σφραγίζει τη νίκη για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου.