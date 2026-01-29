ΠΑΟΚ: Ελεύθερη είσοδος για τον αγώνα του Τσάλεντζ Καπ με την Ποντολιάνι

Με ανακοίνωση του ο ΑΣ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι η είσοδος στο σημερινό (29/1) παιχνίδι με τη Ποντολιάνι για το Τσάλεντζ Καπ του βόλεϊ θα είναι ελεύθερη για τους οπαδούς.

Το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, λίγα μόλις 24ώρα μετά το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία, το οποίο στέρησε τη ζωή από 7 φίλους της ομάδας, ετοιμάζεται να υποδεχτεί στη Θεσσαλονίκη την Ουκρανική ομάδα.

Από την πλευρά του ο ερασιτέχνης ζήτησε από την αρμόδια ομοσπονδία να αναβληθεί ο σημερινός αγώνας, εξαιτίας της τραγωδίας, όμως το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό και έτσι το ματς θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο δικέφαλος πήρε μεγάλη νίκη με 0-3 σετ στην Ουκρανία και είναι έτοιμος να σφραγίσει το εισιτήριο για τους «8» του Τσάλεντζ Καπ, αν καταφέρει να πάρει έστω και ένα σετ από την αποψινή αναμέτρηση.

Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Cosmote και συγκεκριμένα Cosmote Sports 6.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ:

Ελεύθερη είσοδος στο ΠΑΟΚ-Ποντολιάνι Χόροντοκ (29/01, 18:00)

Ελεύθερη είσοδος θα ισχύσει για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι Χόροντοκ, για τον 2ο αγώνα της Φάσης των «16» του CEV Challenge Cup, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στο PAOK Sports Arena.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία των τμημάτων του ΠΑΟΚ θα δώσει το παρών, καταθέτοντας λουλούδια στον χώρο μνήμης του PAOK Sports Arena, στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων αετόπουλων του δυστυχήματος στη Ρουμανία.