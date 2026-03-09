ΠΑΟΚ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ

Η γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έφερε ευχάριστα νέα για την οικονομική κατάσταση της ομάδας, μιας και το έτος ολοκληρώθηκε με κέρδη και το μετοχικό κεφάλαιο θα ενισχυθεί με επιπλέον 13 εκ. ευρώ.

Η σχετική ενημέρωση ήρθε από την CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσαρόβα, ενώ το «παρών» έδωσαν και ο νομικός σύμβουλος, Αχιλλέας Μαυρομάτης, με τον φοροτεχνικό, Δημήτρη Πανοζάχος.

«Είναι η πρώτη φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κέρδη. Το 2024-25 έχει 51.629 ευρώ, όταν στα προηγούμενα έτη είχε ζημίες. Αυξήθηκαν τα έσοδα, τα τακτικά, όπως τα λέμε. 40.450.000 ευρώ ήταν τα έσοδα, ενώ φέτος το ποσό για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών έφτασε 31.770.000 ευρώ. Η ΠΑΕ έχει κέρδη 51.629 ευρώ, δεν έχει οφειλές πλέον και τα οικονομικά της είναι ελεγχόμενα.

Η ΠΑΕ έχει καταφέρει να έχει υπό έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι μέχρι τις 30/06/2025. Έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει συνεχή έσοδα αυξημένα από τα εισιτήρια και η ενίσχυση από τον μεγαλομέτοχο, είναι στοιχεία που κάνουν να φαίνονται καλά τα οικονομικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πανοζάχος στην γενική συνέλευση της ομάδας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στα 13.000.002 ευρώ και θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, αποκλειστικά από τον Ιβάν Σαββίδη.