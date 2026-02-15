ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: Αλληλοεξοντώθηκαν στην Τούμπα

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, παρότι οι δυο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους τελικά δεν κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη που τόσο πολύ θα ήθελαν προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου θα έχει να λέει για το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12’ – πέναλτι που απέκρουσε ο Θωμάς Στρακόσια. Εκείνη του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει να λέει για τα δύο δοκάρια – ένα με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά (40’) κι ένα με τον Λούκα Γιόβιτς (90’+4’). Εν τέλει, οι δυο ομάδες θα τα πουν ξανά στα Play Off κι ενώ νωρίτερα υπάρχουν για αμφότερες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.



Τα αίματα άναψαν από νωρίς, με τους «κιτρινόμαυρους» να διαμαρτύρονται εντονότατα για κάρτα (ίσως και κόκκινη) για μαρκάρισμα του Τζόντζο Κένι πάνω στον Κοϊτά – ο Χαρμ Όσμερς έδωσε απλά φάουλ. Για να έρθει το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο 10’, με τον Άρολντ Μουκουντί να βάζει το πόδι του σε αυτό του Χρήστου Ζαφείρη. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Γιακουμάκης, αλλά ο Στρακόσια έπεσε στην αριστερή του γωνία αποκρούοντας και κρατώντας το «μηδέν» – τρίτο πέναλτι που πιάνει ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας σε αυτή τη σεζόν.

Μετά το πρώτο τέταρτο, οι παίκτες του Νίκολιτς έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Κράτησαν περισσότερο την μπάλα, απέφυγαν τα αβίαστα λάθη και προσπάθησαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία του Γίρι Παβλένκα. Ο οποίος «σώθηκε» από το οριζόντιο δοκάρι στο σουτ του Κοϊτά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής στο 40’ και είδε τον Ραζβάν Μαρίν να σουτάρει με το αριστερό δίπλα από το δεξί του δοκάρι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ξεκίνησε με δυο καλές στιγμές, από μία για κάθε ομάδα – το σουτ του Ζίβκοβιτς (47’) δεν ανησύχησε τόσο τον Στρακόσια όσο εκείνο του Γιόβιτς (51’) τον Παβλένκα. Περισσότερο ανησύχησε ο Λουτσέσκου με την αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ (που από τα προηγούμενα ματς είχε ενοχλήσεις στο ισχίο) λίγα λεπτά μετά αλλά και ο Νίκολιτς με εκείνη του Μουκουντί (έπεσε άτσαλα και είχε δυσκολίες στην αναπνοή, πονώντας στα πλευρά).

Οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή στο 68’, όταν Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα και Τάισον συνεργάστηκαν, με το πλασέ του Μαγκομέντ Οζντόεφ υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις να είναι άστοχο. Όπως και εκείνο του Γιόβιτς δέκα λεπτά μετά, σε αντεπίθεση, μετά από ωραία κούρσα του Κοϊτά. Ο Νίκολιτς «έχασε» με αναγκαστική αλλαγή και τον Σταύρο Πήλιο ενώ δεν πήρε βοήθεια από αυτούς που έριξε στο ματς.

Στο 88’ ο Μπάμπα ξεπέρασε τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και σέντραρε, αλλά η κεφαλιά του ολομόναχου Μαντί Καμαρά από το ύψος του πέναλτι δε βρήκε στόχο. Φτάνοντας στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία να φύγει με το «τρίποντο». Ο Στρακόσια με βολέ βρήκε τον ξεχασμένο Λιούμπισιτς, εκείνος σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα σταμάτησε στην αριστερή δοκό της εστίας του Παβλένκα.

Το 0-0 άφησε χαρούμενο… τον Ολυμπιακό αφού η ΑΕΚ έμεινε μεν πρώτη με 49 βαθμούς, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι στους 47 και τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στους 46, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο (με την Κηφισιά εκτός έδρας στις 4/3). Βέβαια, οι «ασπρόμαυροι» σκέφτονται πρωτίστως το ματς με τη Θέλτα στην Τούμπα (Πέμπτη 19/2, 19:45), πρώτο ανάμεσα στις δυο ομάδες για τα Play Off του UEFA Europa League.



ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52’ Οζντόεφ), Ζαφείρης, Χατσίδης (52’ Καμαρά), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί (64’ Βίντα), Ρέλβας, Πήλιος (79’ Πένραϊς), Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς (64’ Κουτέσα), Κοϊτά (79’ Λιούμπισιτς), Γιόβιτς, Βάργκα (90’+1’ Ζίνι).