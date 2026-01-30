Παναθηναϊκός: Τα στιγμιότυπα από την ισοπαλία με την Βικτόρια Πλζεν στη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός βρίσκει αντίπαλο στα μέτρα του αντιμετωπίζοντας την Victoria Plzen στη νοκ άουτ φάση του Europa League με τις δύο ομάδες να έχουν βρεθεί αντιμέτωπες και στη League Phase τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι «πράσινοι», που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase με ισοπαλία 1-1 κόντρα στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, θα αντιμετωπίσουν τη ομάδα από την Τσεχία ξανά. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας μια εβδομάδα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου.

Στο παιχνίδι που είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, οι “πράσινοι” είχαν τις ευκαιρίες τους αλλά έμειναν στο 0-0 με την Plzen.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Τουμπά (58′ Μπακασέτας), Τσιριβέγια, Σιώπης (58′ Τσέριν), Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (75′ Σφιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Χίσκι): Βίγκελε, Ντόσκι, Ντβε, Γεμέλκα, Τσερβ, Βαλέντα (75′ Ζελίκοβιτς), Λάντρα (66′ Σπάτσιλ), Βισίνσκι (41′ Μάρκοβιτς), Μέμιτς, Αντού (41′ Σουαρέ), Ντουροσίνμι (74′ Βίντρα).