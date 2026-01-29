Παναθηναϊκός – Ρόμα: Η ώρα, τα κανάλια και οι συνθέσεις

Την Ρόμα υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης 29/1 ο Παναθηναϊκός για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να διαχειριστεί μία πολύ δύσκολη συνθήκη, καθώς λόγω των πολλών απουσιών από τραυματισμούς, τιμωρίες, ιώσεις κι αποχωρήσεις συμπλήρωσε μετά… βίας 20άδα, συμπεριλαμβάνοντας 6 «μικρούς» απ’ τη List B.

Συγκεκριμένα εκτός πλάνων του Ισπανού τεχνικού έχουν τεθεί ο Κάρολ Σφιντέρσκι που έχει συμπληρώσει κάρτες, οι «λαβωμένοι» Πέδρο Τσιριβέγια, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι κι ο Ντάβιντε Καλάμπρια που ταλαιπωρείται ακόμα από ίωση.

Επιπλέον σε σχέση με την αρχική List A των «πράσινων» έχουν αποχωρήσει πλέον ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Ματέους Τετέ, Αντριάνο Μπρέγκου, Έλτον Φικάι, ενώ δεν έχουν ακόμα δικαίωμα συμμετοχής οι νεοαποκτηθέντες Ανδρέας Τεττέη, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Λούκας Τσάβες και Σαντίνο Αντίνο.

Παρά τα προβλήματα πάντως, οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το «τρίποντο» και να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις τους στο Europa League, προκειμένου να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία ενόψει του ενδιάμεσου γύρου των νοκ-άουτ εισόδου στους «16». Και να καταφέρουν να μπουν ιδανικά στην πρώτη 16άδα, προκειμένου να έχουν πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση του Φεβρουαρίου, πέρα απ’ τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη, αλλά και την έξτρα βαθμολογική «επιδότησή» τους στο UEFA Club Ranking.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από ANT1 και Cosmote Sport 3.

Παναθηναϊκός – Ρόμα: Οι συνθέσεις του αγώνα

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τζούρισιτς, Καλάμπρια, Πελίστρι, Τσιριβέγια και Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά, οι επιλογές του Μπενίτεθ: Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σιώπης, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς.

