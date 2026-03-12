Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις: Πράξη πρώτη για μια θέση στους «8» του Europa League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ (19:45, Cosmotesport 3) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα, με σκοπό το προβάδισμα για τους «8» του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ διανύει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση με 5 σερί νίκες και θα ψάξει να διευρύνει αυτό το σερί κόντρα στους Ισπανούς. Το έργο που έχει απέναντί του σήμερα είναι αρκετά απαιτητικό, όμως θα εκμεταλλέυτουν την κακή αγωνιστική περίοδο την Μπέτις για να πάρουν το προβάδισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Πελεγκρίνι έχει 1 ήττα και 2 ισοπαλίες στα τελευταία 3 παιχνίδια στο ισπανικό πρωτάθλημα, βρισκόμενη στην 5η θέση της βαθμολογίας. Στην League Phase της διοργάνωσης τα πήγε εξαιρετικά τερματίζοντας 4η στον βαθμολογικό πίνακα με μόλις 1 ήττα.

Το τριφύλλι με τις εμφανίσης του κάλυψε μεγαλό έδαφος στην Superleague, προσπερνώντας τον Λεβαδειακό στην 4η θέση. Παρότι τερμάτησαν 20η στην League Phase, κατάφεραν και πέρασαν το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι και πλέον ψάχνουν να βάλουν τα θεμέλια για τον επαναληπτικό αγώνα στην Σεβίλλη στις 19/03.

Με πολλές απουσίες θα παραταχθούν οι «πράσινοι» καθώς δεν θα έχουν στην διάθεση τους Τάσο Μπακασέτα, Αχμέντ Τουμπά και Χάβι Ερνάντεθ λόγω καρτών, Πάλμερ Μπράουν, Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Κώτσιρας είναι τραυματίες, ενώ αμφίβολλοι είναι οι Μανώλης Σιώπης και Πέδρο Τσιριβέγια. Μούσα Σισοκό , Παύλος Παντελίδης , Τιν Γεντβάι , Αντριάνο Γιάγκουσιτς , Λούκας Τσάβες βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Εκτός αποστολής για την Μπέτις θα είναι οι Σοφιάν Άμραμπατ, Ίσκο και Τζιοβάνι Λο Σέλσο.



