Δούρου σε Φάμελλο στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία, αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά»

Το δικό της μήνυμα προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο έστειλε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕ του κόμματος η Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο έναν σαφή οδικό χάρτη για το μέλλον του κόμματος. «Να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα λοιπόν, να μας πούνε “ναι” ή “όχι”» τόνισε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου.

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Παράλληλα, η Ρένα Δούρου είπε «ότι επειδή έχει διαρραγεί η εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και υμών, σε αυτή την εισήγηση που έφερες, για να μπορέσουν και όσοι έρχονται καλοπροαίρετα και δεν θεωρούν ότι το σχέδιό σου είναι μια αυτοδιάλυση του κόμματος, να βάλεις, έστω και τώρα, έναν οδικό χάρτη».

«​Να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα λοιπόν, να μας πούνε ”ναι” και να μας πούνε ”όχι”. Διότι δεν μπορεί να συζητάμε σήμερα σοβαρά, η Πολιτική Επιτροπή και η Κεντρική Επιτροπή, ως αν θα είμαστε ταξιθέτες.

Δεν μπορεί να συζητά η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία βάσει δημοσκοπήσεων και δημοσιευμάτων. Πρέπει να κάνετε δεκτή την τροπολογία που κατατέθηκε, διαφορετικά μας πετάτε στα σκυλιά και δεν μας πρέπει».