Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Ευκαιρία να «πατήσουν» 4άδα οι «πράσινοι»

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν ξανά για τον αγώνα της Superleague που αναβλήθηκε στις 24/10/2025 (18:00,Cosmotesport 2), σχεδόν μία εβδομάδα μετά την νίκη με 0-2 των «πρασίνων» στο Παγκρήτιο.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, ενώ αν επικρατήσουν των Κρητικών θα προσπεράσουν τον Λεβαδειακό στην 4η θέση της βαθμολογίας. Αυτή την στιγμή οι δύο ομάδες είναι σε ισοβαθμία στους 39 βαθμούς.

Πέρασε το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν στις 26/02 στο δραματικό φινάλε στην Τσεχία και «πέταξε» για τους «16» του Europa League, ενώ την 1η Μαρτίου «διέλυσε» τον Άρη με 3-1 στο «Απόστολος Νικολαίδης».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Καλάμπρια και Σβιντέρσκι συμπλήρωσαν κάρτες και δεν θα είναι διαθέσιμοι, ενώ εκτός λόγω τραυματισμών παραμένουν οι Τσιριβέγια, Ντέσερς, Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν. Σιόπης και Ίνγκασον πιθανόν να μην αγωνιστούν.

Από πλευράς ΟΦΗ, εκτός λόγω καρτών θα είναι ο Αποστολάκης ενώ εκτός θα παραμείνει ο Καραχάλιος λόγω τραυματισμού. Οι Κρητικοί έρχονται από την 3-0 νίκη κόντρα στην ΑΕΛ, θέλοντας να απομακρυνθούν βαθμολογικά από τον Άρη που βρίσκονται σε ισοβαθμία στους 28 πόντους στην 6η θέση.