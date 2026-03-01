Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Νίκησε και έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση της Super League

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του Άρη και έπιασε στην 4η θέση της βαθμολογίας της Super League τον Λεβαδειακό έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ με αυτό το τρίποντο έφτασαν τους 39 βαθμούς όσους έχει και η ομάδα της Βοιωτίας αλλά εκκρεμεί ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, αυτό εντός έδρας κόντρα στον ΟΦΗ.

Πλέον, οι «πράσινοι» με αυτή τη νίκη είναι έτοιμοι να πετύχουν κάτι που κάποιες αγωνιστικές πριν έμοιαζε ακατόρθωτο, να μπουν δηλαδή στην πρώτη τετράδα και στα playoffs του πρωταθλήματος.