Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από την απόκτηση του Άλεξ Κραλ

Μια ανάσα από την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Τσέχου μέσου Άλεξ Κραλ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος ταιριάζει στα θέλω του Ράφα Μπενίτεθ και ο περιορισμένος ρόλος που έχει στην Ουνιόν Βερολίνου, τον φέρνουν μια ανάσα από τη μεταγραφή του στους «πράσινους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άλεξ Κραλ μετράει 48 συμμετοχές με 2 γκολ στην εθνική Τσεχίας, ενώ φέτος έχει 9 συμμετοχές με την Ουνιόν Βερολίνου.

Ο Κραλ είχε αποκτηθεί έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σπαρτάκ Μόσχας, ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τσεχικού ποδοσφαίρου, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τις Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν καταλήξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ουνιόν Βερολίνου.