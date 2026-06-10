Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,52% – Στα 231,59 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση, αλλά πολύ υψηλότερα από τα χαμηλά της ημέρας, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επηρεάζεται και από την αποκοπή μερίσματος των τραπεζών Εθνικής και Eurobank.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση κόντρα στην πτώση κινήθηκαν οι μετοχές του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και της Coca Cola HBC.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.373,21 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.350,19 μονάδες (-1,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 231,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.007.294 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,90%), της Coca Cola HBC (+2,16%), της ΔΕΗ (+1,17%) και του ΔΑΑ (+0,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,69%), της Εθνικής (-2,48%), της Eurobank (-2,38%), της Πειραιώς (-2,34%), της Elvalhalcor (-2,14%) και της Viohalco (-2,01%).

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Οι μετοχές της Εθνικής και της Eurobank διαπραγματεύθηκαν χωρίς το μέρισμα ύψους 0,29 ευρώ και 0,072 ευρώ ανά μετοχή, αντιστοίχως

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.258.424 και 5.168.967 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,12 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 24,46 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 63 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Γενική Εμπορίου (+3,51%) και Ιντερτέκ (+3,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-8,77%) και Ελλάκτωρ (-7,34%).

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Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,7000 -1,62%

ALLWYN:13,4250 -0,33%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4100 -1,26%

METLEN:41,7200 -0,90%

OPTIMA:10,0400 -1,47%

ΤΙΤΑΝ: 48,7200 -1,97%

ALPHA BANK: 3,8000 -2,69%

AEGEAN AIRLINES: 11,8900 -1,33%

VIOHALCO: 19,5000 -2,01%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,3000 +0,70%

ΔΑΑ:10,2100 +0,89%

ΔΕΗ: 22,4000 +1,17%

COCA COLA HBC:52,1000 +2,16%

ΕΛΠΕ: 10,0900 +0,40%

ELVALHALCOR: 4,7950 -2,14%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,3500 -2,48%

ΕΥΔΑΠ: 10,5600 -0,38%

EUROBANK: 3,9000 -2,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4950 +0,31%

MOTOR OIL: 39,8000 +0,56%

JUMBO: 22,7600 αμετάβλητη

ΟΛΠ:38,7500 -1,40%

ΟΤΕ: 18,8000 +2,90%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7500 -2,34%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,1400 +0,40%