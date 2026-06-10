Ελένη Ψυχούλη: «Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα – Τελείωσε!»

Στον καναπέ του «Happy Day» και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (10.06) η αγαπημένη δημοσιογράφος Ελένη Ψυχούλη.

Η γυναίκα που συνδέθηκε με τις μαγειρικές εκπομπές μίλησε για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι το κεφάλαιο έρωτας έχει κλείσει για εκείνη.

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«Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα. Τελείωσε! Να σου πω… στο τελειώνει η φύση κάποια στιγμή. Δεν σε αφορά καθόλου. Και είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα να έρθει, με μεγάλη χαρά.

Γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό, και όντως ό,τι έλεγε ισχύει: Πλέον είσαι εσύ για σένα! Και είναι η πρώτη φάση της ζωής σου, όπου δεν σε απασχολεί πλέον τίποτα. Τα έχεις κάνει όλα… Ορμονικά νομίζω, τίποτα από όλα αυτά, ούτε το σεξ, ούτε ο έρωτας», ανέφερε.

«Ποια συντροφικότητα αγάπη μου; Τη συντροφικότητα δεν θα τη βρεις! Εγώ δεν είμαι και της οικογένειας ξέρεις με το σύζυγο και αυτά… δεν ήμουν ποτέ. Και δεν θεώρησα ποτέ και κανέναν άντρα σύντροφο, με την έννοια ότι θα μοιραστεί τις ιδέες μου, τα σχέδια μου.

Αυτά τα μοιράζομαι με φίλους. Ο σύζυγός μου είναι, ας πούμε, ο Βασίλης Καλλίδης, οι φίλοι μου αυτοί. Έχω πολλούς συζύγους, με τους οποίους πραγματικά είμαστε σύζυγοι όμως!

Και θα δουλέψουμε και μαζί για πράγματα… Κατάλαβες; Που αυτό είναι η συντροφικότητα. Δηλαδή πιστεύω ότι πλέον δημιουργούμε νέες οικογένειες. Και αυτές οι νέες οικογένειες… όσο ξεφτίζει ο θεσμός της οικογένειας –δυστυχώς ή ευτυχώς, ας μην το κρίνουμε.

Κι εγώ με άλλες προοπτικές ξεκίνησα. Παντρεύτηκα κιόλας. Αλλά είναι ότι αν θες αυτό που λες συντροφικότητα για ‘μένα… είναι ότι πρέπει να το ψάξεις, να το παλέψεις, να το βρεις και να το δουλέψεις… ποια θα είναι η οικογένεια της επιλογής σου», συμπλήρωσε.

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«Νομίζω ότι είναι επειδή περιτριγυρίζομαι από μία ομάδα γυναικών, που είναι περίπου στην ίδια ηλικία με εμένα, όλες με τις διαφορετικές εμπειρίες… Η καθεμία ζούμε το ίδιο! Την ίδια αδιαφορία. Και τίποτα, απελευθερωθήκαμε κιόλας. Δηλαδή είναι μεγάλη χαρά αυτό.

Και νομίζω όπως και ο Θεός φροντίζει… Δεν ξέρω. Σου λέω ότι επειδή είναι ορμονικό, δεν εκπέμπεις τις ορμόνες. Δεν σε πλησιάζει κανένας με αυτό το σκοπό! Αλλά ποτέ δεν πρέπει να λες «ποτέ», γιατί… you never know!», εξομολογήθηκε.