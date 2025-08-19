Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Νταβίντε Καλάμπρια (Βίντεο)

Ο Νταβίντε Καλάμπρια πάτησε χθες για πρώτη φορά γήπεδο στο Κορωπί και έκανε την πρώτη προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού.

Ο 28χρονος Ιταλός μπακ γνώρισε τους νέους συμπαίκτες του και δέχθηκε το καθιερωμένο… φατούρο στην προπόνηση, αλλά έδειξε να απολαμβάνει τις πρώτες του στιγμές στη νέα του ομάδα.

Μετά από μία μεγάλη καριέρα στη Μίλαν, ο Ντάβιντε Καλάμπρια πήρε μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό και τη Δευτέρα φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το τριφύλλι. Ο Καλάμπρια ήρθε στον Παναθηναϊκό με σκοπό να καλύψει το κενό του Βαγιαννίδη ο οποίος αποχώρησε με μεταγραφή για την Σπόρτινγκ Λισαβώνας.