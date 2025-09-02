Παναθηναϊκός: Η λίστα για τα παιχνίδια της League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 2/9 την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια της League Phase του Europa League.

Εκτός έμειναν οι Μίλος Πάντοβιτς, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.