Το ανοικτό πούλμαν του Παναθηναϊκού έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας 27/5 στο ΟΑΚΑ όπου περίμεναν την αποστολή χιλιάδες φίλοι της ομάδας και ξεκίνησε το πάρτι για να γιορτάσουν άπαντες την κατάκτηση του 7ου τροπαίου της Euroleague.

Συγκεκριμένα χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού περίμεναν από νωρίς την αποστολή των νικητών στο Parking 5 του ΟΑΚΑ για να τους αποθεώσουν για την κατάκτηση της Euroleague στην Uber Arena του Βερολίνου.

Μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άνδρες, παιδιά έδωσαν το παρών στο σημείο και με το που έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού με το ανοικτό πούλμαν επικράτησε πανζουρλισμός, με τον Κώστα Σλούκα, τον Εργκίν Αταμάν αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου να έχουν την τιμητική τους.

La tangenziale di Atene ora…

È arrivato il Panathiaikos.

C’erano 50.000 persone in aeroporto.

Ora, a bordo di un pullman scoperto, la squadra andrà in centro dove ci saranno 1 milione di tifosi.

