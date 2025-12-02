Παναθηναϊκός: Χάνει ξανά τον Ντέσερς – Σε ποια παιχνίδια θα είναι εκτός

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής χτύπησε την «πόρτα» του Παναθηναϊκού για άλλη μια χρονιά και αυτή τη φορά θα πάρει τον Ντέσερς. Ο Νιγηριανός ίσα που πρόλαβε να επιστρέψει στην επιθετική γραμμή των «πρασίνων» στο ματς με την ΑΕΚ και ο Έρικ Τσέλε τον κάλεσε στην Εθνική Νιγηρίας.

Ο νιγηριανός φορ απουσίαζε για 2 μήνες λόγω τραυματισμού στην ποδοκνήμη και ο Παναθηναϊκός είχε βασικό και αναντικατάστατο τον Σβιντέρσκι στην θέση του φορ. Τώρα ακριβώς μετά την επάνοδο του, ο Ντέσερς επέστρεψε για να φύγει. Πέρασε ως αλλαγή στο 86′ στην ήττα του τριφυλλιού από την ΑΕΚ, με την ελπίδα ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει από εδώ και πέρα μια εναλλακτική λύση στην επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής της Νιγηρίας, Έρικ Τσέλε, είχε άλλα πλάνα καθώς τον κάλεσε στο AFCON που θα φιλοξενήσει το Μαρόκο από 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου, παρότι είχε να παίξει από το παράθυρο του Σεπτεμβρίου.

Οι αγώνες που αναμένεται να χάσει ο Νιγηριανός είναι: