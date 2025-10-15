Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν 91-85: Δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκαμψε (91-85) την αντίσταση της Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Συγκεκριμένα, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν που πέτυχαν μαζί τους 50 από τους 91 πόντους, οι «πράσινοι» πήραν μια ακόμη νίκη στην διοργάνωση μετά το διπλό κόντρα στην Μπασκόνια και παράλληλα επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό για την Basket League.

Ο Ρισόν Χολμς σταμάτησε στους 24 πόντους έχοντας συνάμα και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν πέτυχε 26 πόντους, έχοντας και 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, ο Τσέντι Οσμάν είχε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.