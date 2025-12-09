Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Το παιχνίδι θα γίνει στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague
Σε ένα από τα μεγάλα παιχνίδι της σεζόν απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague φέτος, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα δώσει βροντερό παρών.
Μάλιστα, οι πράσινοι απηύθυναν μήνυμα προς τον κόσμο τους, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη και ζητώντας να συνεχιστεί η δυναμική παρουσία στο Telecom Center Athens.
