Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Το παιχνίδι θα γίνει στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε ένα από τα μεγάλα παιχνίδι της σεζόν απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague φέτος, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα δώσει βροντερό παρών.

Μάλιστα, οι πράσινοι απηύθυναν μήνυμα προς τον κόσμο τους, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη και ζητώντας να συνεχιστεί η δυναμική παρουσία στο Telecom Center Athens.

Ειδήσεις σήμερα
