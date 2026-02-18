Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ 101-71: Με «περίπατο» και εξαιρετικό ντεμπούτο του Χέις-Ντέιβις προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου

Την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο Final-8 που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR που επικράτησε 101-71 του ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» έχοντας τον Ρισόν Χολμς σε εξαιρετική κατάσταση με 21 πόντους και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να κάνει ένα καταπληκτικό ντεμπούτο με τη φανέλα του συλλόγου έχοντας 16 πόντους πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή.

Το πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι πήγε στους Θεσσαλονικείς που έφτασαν ως το +3 (2-5 στο 2’20’’, 4-7 στο 4’) με τους «πράσινους» να ανεβάζουν σιγά σιγά στροφές. Το 7-9 (4’10’’) από τα χέρια του Μπριν έγινε 14-9 (5’10’’) από τα χέρια των Γκραντ, Χολμς και Οσμάν με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις από διαφορετικούς παίκτες ως το +10 και το 26-16 (8’25’’) που γράφτηκε από τα 6μ75 και τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Ναν τον μιμήθηκε για το 31-18 (9’30’’) και το «τριφύλλι» να ρίχνει στο παρκέ για πρώτη φορά και τον Χέις Ντέιβις για το 36-23 (12’). Ο Τολιόπουλος ακολούθησε στην επιθετική σκυταλοδρομία (38-23 (12’45’’) με τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Χολμς να οδηγούν για πρώτη φορά στο +20 (45-25, 15’25”). Ο Τσεντί Οσμάν έγραψε το 54-30 (19′) και το 57-32 (19’20”).

Ο Ερνανγκόμεθ ήταν αυτός που οδήγησε στο +30 (64-34, 23’20”) με τους “πράσινους” να συνεχίζουν ως την γραμμή τερματισμού και το τελικό 101-71, το οποίο τους έδωσε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης, Μπακάλης

Δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Οσμάν 10 (1), Χολμς 21, Σλούκας 2, Χέιζ Ντέιβις 16 (3), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 14 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 10 (1)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Τίμι 14, Μέλβιν 4, Μπριν 16 (1), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 10 (1), Ομορούι 1, Περσίδης 4, Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος 5 (1), Μουρ 3

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ