Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Με Γκραντ οι «πράσινοι» – Οι δωδεκάδες του ντέρμπι

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός δίνουν τη δική τους μάχη για την Euroleague στην Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής 2/1.

Για τους γηπεδούχους κανονικά θα αγωνιστεί ο Τζέριαν Γκραντ, ενώ εκτός για τον Ολυμπιακό θα είναι οι Ουόρντ και ΜακΚίσικ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ