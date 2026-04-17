Παναθηναϊκός AKTOR για Λιόλιο: Να παραιτηθεί ή να αποπεμφθεί από την προεδρία της ΕΟΚ

Θέση για τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου προς το πρόσωπο του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου πήρε ο Παναθηναϊκος AKTOR.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει σε επίσημη ανακοίνωση το απόγευμα της Παρασκευής 17/4, ο πρόεδρος της ΕΟΚ μετά από όσα έγιναν γνωστά πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να αποπεμφθεί από την ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

Χρόνια τώρα ο Παναθηναϊκός στοχοποιείται, διότι αναδεικνύει όσα απίθανα συμβαίνουν στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ υπό την προεδρία του κ. Ευάγγελου Λιόλιου. Χθες αποδείχθηκε περίτρανα με τα στοιχεία που άρχισαν να παρουσιάζονται στη συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ Μαρούσι Chery, αλλά κυριότατα και την επίσημη καταγγελία της ίδιας ομάδας προς όλους τους αρμόδιους φορείς, πως το ελληνικό μπάσκετ έχει μετατραπεί σε θέατρο σκιών όπου ο πρόεδρος της ΕΟΚ κουνάει τις μαριονέτες.

Εκείνος που, σύμφωνα με μηνύματα του ιδίου τα οποία παρά τις αμήχανες τοποθετήσεις του δεν έχει αρνηθεί, αποδεικνύεται πως γνωρίζει ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν αγώνες του πρωταθλήματος δύο ημέρες πριν τον ορισμό τους από την ΚΕΔ και την επίσημη ανακοίνωσή τους. Αναρωτιόμαστε τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας από τη στιγμή που είναι αυταπόδεικτο ότι τους υποτιθέμενους ορισμούς τους γνώριζε ο ισχυρός άνδρας της ΕΟΚ, πριν καν αυτοί γίνουν.

Με λίγα λόγια έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα που ευνοεί όλους όσοι τον στηρίζουν και αδικεί εκείνους που του αντιτίθενται.

Μεταξύ των δεύτερων βρίσκεται -φυσικά- και ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος έχει αδικηθεί κατάφωρα από συγκεκριμένους διαιτητές που τοποθετούνταν ακόμη και σε τελικούς του Πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στις ευνοημένες από το εν λόγω σύστημα ομάδες είναι -φυσικά- και ο Προμηθέας Πάτρας. Όπως εν τοις πράγμασι αποδεικνύεται από τα μηνύματα του ίδιου του κ. Λιόλιου, εκτός από πρόεδρος της ΕΟΚ είναι και αυτός που αποφασίζει για λογαριασμό του Προμηθέα Πάτρας, λειτουργώντας ως ιδιοκτήτης της ομάδας, γεγονός που αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό και τον καθιστά ΠΑΡΑΝΟΜΟ και ΕΚΠΤΩΤΟ. Είναι ξεκάθαρο μέσα από τις συγκεκριμένες συνομιλίες πως ο κ. Λιόλιος μιλούσε ως το απόλυτο «αφεντικό» του Προμηθέα Πάτρας, διαπραγματευόμενος μεταγραφές, αλλά και πωλήσεις αθλητών σε άλλες ομάδες.

Η επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι Chery με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία έχει φτάσει ήδη στα χέρια όλων των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι ταχύτατα τα εξετάζουν. Πλέον κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί άγνοια. Πλέον όλοι γνωρίζουν και με αποδείξεις!

Είναι πρόδηλο ότι μετά και τις νέες αποκαλύψεις ο κ. Ευάγγελος Λιόλιος δεν μπορεί να παραμείνει ούτε στιγμή στη θέση του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Δύο δρόμοι υπάρχουν πλέον για εκείνον: ή να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ή να ΑΠΟΠΕΜΦΘΕΙ από τη θέση του προέδρου της ΕΟΚ!

Υ.Γ.: Φανταστείτε όλα αυτά να είχαν συμβεί σε άλλες εποχές. Θα έπαιζαν πρώτο θέμα σε όλα τα Μέσα και με πηχυαίους τίτλους, ενώ τώρα απλά ψάχνουμε την είδηση στα… χαμηλά των περισσοτέρων ιστότοπων.