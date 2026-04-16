Δημητρακόπουλος: «Να παραιτηθεί ο Λιόλιος, γραπτώς αποδεικνύεται ότι διαπραγματευόταν αγορές και πωλήσεις του Προμηθέα»

Η ΚΑΕ Μαρούσι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου το απόγευμα της Πέμπτης 16/4.

Όπως αποκαλύφθηκε σε αυτήν ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος είναι παράλληλα και αφεντικό του Προμηθέα όπως τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος παρουσιάζοντας μηνύματα που έστειλε ο πρόεδρος της ΕΟΚ στον Ηλία Παπαθεοδώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πού είστε δίπλα μας σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Μετά από σοβαρή μελέτη του αποδειχτικού υλικού που μου δόθηκε και αφού μελετήσαμε την ομολογία του Αρείου Πάγου για τη χρησιμοποίηση μηνυμάτων του προέδρου της ΕΟΚ και του προπονητή της ομάδας εκείνης στον Προμηθέα, όπου αυτά τα μηνύματα δημιουργούν θλίψη βλέποντας συμπεριφορές που δεν συνάδουν με συμπεριφορές προέδρου ομοσπονδίας με εκατομμύρια ανθρώπους και πιστεύουν ότι η ηγεσία της ΕΟΚ ενδιαφέρεται για το καλό συνολικά του αθλήματος και όχι μία ομάδα, των Πατρών» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος για να προσθέσει:

«Το αποδειχτικό υλικό της υπόθεσης είναι μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, με τον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου. Ό,τι υλικό υπάρχει στην καταγγελία του Αμαρουσίου είναι μηνύματα του προέδρου, κ.Λιόλιος. Ο Λιόλιος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του εαυτού του. Όλα τα μηνύματα έχουν κατατεθεί στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΟΚ κα η επιτροπή δεοντολογίας θα την κρίνει και θα την αξιολογήσει. Η νόμιμη βάση είναι ο αθλητικός νόμος, το άρθρο 27 σε συνδυασμό με τον κώδικα δεοντολλογίας της ΕΟΚ.

Μέσα σε αυτά τα μηνύματα, από το 2023 έως το 2025, μακρά περίοδος, υπάρχουν γραπτά μηνύματα που θα έλεγα στον κ.Λιόλιο εάν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, εάν αυτά τα δικά του μηνύματα είναι μηνύματα που δείχνουν πως υπηρετεί την ΕΟΚ, θα πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα θα πρέπει να τα δημοσιοποιήσει και να τον κρίνουν όλοι. Αν αρχίσει να λέει επιχειρήαμτα για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα πω ότι ο Άρειος Πάγος που εμείς καταφεύγουμε για το τι είναι παράνομα και τι όχι, θα πούμε ότι είναι νόμιμα μέσα. Τον καλώ αύριο να τα γνωστοποιήσει σε όλη την κοινή γνώμη, για να έχει εικόνα ο φίλαθλος και ματώνει για να έχουμε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα αναφερθώ σε τρία μηνύματα που είναι τα πλέον καθοριστικά.

Ο κ.Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και συγχρόνως χωρίς καμία αμφιβολία είναι ο ιδιοκτήτης του Προμηθέα. Αυτό αποδεικνύεται με τα μηνύματά του, όπου αναφέρει τον εαυτό του ότι είναι το αφεντικό της ομάδας και όταν ο προπονητής διαπραγματεύεται για μεταγραφές θα πρέπει να λέει ότι θέλει να παίξει στον Προμηθέα και εκείνος θα δίνει περισσότερα χρήματα. Ο ίδιος λέει τον εαυτό του αφεντικό του Προμηθέα. Υπάρχει κι άλλο ένα μήνυμα, 9/4/2024 όπου βλέπουμε ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ που θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την ομοσπονδία, με γραπτό μήνυμα λέει «δυστυχώς δεν κατάφεραν να βρεθώ δίπλα στην ομάδα μας, γιατί είχα υποχρεώσεις στην ΕΟΚ». Το κύριο μέλημά του ήταν να είναι δίπλα στην ομάδα και αναλαμβάνει την ευθύνη ο ίδιος.

Ποιος είναι ο θεσμός ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ; Να τρέχει στην ομάδα του, ή να προστατεύει τα συμφέροντα της ομοσπονδίας και να προστατεύει τις ομάδες; Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να ηγείται της ΕΟΚ; Είναι λυπηρές αυτές οι συμπεριφορές και πρέπει να τις μάθει ο κόσμος».

«Είναι λυπηρές αυτές οι συμπεριφορές καθώς φίλαθλοι ακόμα και παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ, έχουν πληγωθεί, έχουν απογοητευτεί, βλέποντας πως δεν υπάρχει ισονομία στο άθλημα αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιστεύω πως η επιτροπή δεοντολογίας διαβάζοντας τα μηνύματα αυτά, θα πρέπει άμεσα, αφού βρίσκεται σε ευθεία και μετωπική σύγκρουση με το θεσμικό του καθίκον, θα πρέπει είτε να παραιτηθεί, είτε να δώσει εξηγήσεις.

Ας πάει στην ομάδα του, με κάθε δικαίωμα, να ηγηθεί και να κλείνει τα συμβόλαια των παικτών και τον προπονητών, όμως στην ΕΟΚ πρέπει να ηγείται ένας άνθρωπος που έχει μία ομάδα, την Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ, και όλες τις ομάδες μαζί απο κάτω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με μεγάλη δυσαρέσκεια βρίσκομαι σε αυτή τη θέση να μοιραστώ μαζί σας ομιλίες που δεν περίμενα ποτέ να χρειαστεί να μεταφέρω. Έναν πρόεδρο Ομοσπονδίας που υποβιβάζει τον ανταγωνισμό του αθλήματος. Να προάγει τη μεταγραφή παικτών σε συγκεκριμένη ομάδα. Δεν είναι άδικο αυτό απέναντι στις άλλες ομάδες;

Σε όλη μου τη ζωή όταν έχω στο πλευρό μου τον Άρειο Πάγο και το δίκιο δεν φοβάμαι να δεχτώ επιθέσεις. Σας λέω λοιπόνω πως υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα που θίγει το θέμα της διαιτησίας. Στι 5 Μαρτίου 2025 υπάρχει μήνυμα προς τον κύριο Παπαθεοδώρου, το οποίο αναφέρει, ως πραγματικά απόρρητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γνωστοποίησε τη σύνθεση των διαιτητών της επόμενης αναμέτρησης της ομάδας του, δύο ημέρες πριν από τον αγώνα.

Ο άνθρωπος που θα έπρεπε να προστατεύει την κεντρική επιτροπή διαιτησίας. Αυτή η σχέση του λοιπόν αρκείται στο να τον ενημερώνουν για τη σύνθεση της επιτροπή;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορούν να σταματήσουν εκεί οι σχέσεις τους; Ποιος θα πει μετά πως μια άσχημη διαιτησία δεν είναι μάι παρέμβαση του προέδρου και της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας;

Σταμάταμε εδώ και θα σας πω κάτι ακόμη.

Αν χρειαστεί θα απευθυνθούμε και στον φυσικό εισαγγελέα αν χρειαστεί να αποδοθούν περαιτέρω ευθύνες.

Κάνω έκκληση στον κ. Γιαννακόπουλο, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τους ηγέτες του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ. Δεν μπορέι αυτοί οι άνθρωποι να ματώνουν οικονομικά. Που προσπαθούν να κάνουν το πρωτάθλημά μας ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να δεχθούν, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τα μηνύματά του αποδεικνύεται χωρίς αμφιβολία, πως το κύριο μέλημά του είναι το πώς θα τα πάει αγωνιστικά ο Προμηθέας.

Δεν είναι δουλειά του προέδρου της ΕΟΚ να διαπραγματεύεται αμοιβές παικτών και προπονητών, ούτε είναι η δουλειά του να λέει στον προπονητή της ομάδας του, ποιοι θα είναι οι διαιτητές δύο ημέρες πριν τον αγώνα.

Υπάρχει ένορκη κατάθεση του κ. Παπαθεοδώρου που μαρτυρά πως τους θεωρούσε και “καλούς διαιτητες”.

Καλώ τους προέδρους των ομάδων να ομονοήσουν και δεν είναι μία καταγγελία που θέλει να διχάσει τους συλλόγους, αλλά να τους ενώσει. Με αυτές τις σκέψεις θα πρέπει να συγχαρώ τον πρόεδρο του Αμαρουσίου ο οποίος κατέθεσε τη συγκεκριμένη καταγγελία χωρίς καμάι ιδιοτέλεια. Είναι ταυτισμένος με το ελληνικό μπάσκετ και μόνη του έγνοια είναι να υπάρχει ισονομία και ισότιμες σχέσης.

Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τον προπονητή της ομάδας κ. Παπαθεοδώρου, που γνωρίζοντας πως θα δεχθεί επίθεση, έδωσε στη δημοσιότητα αυτά τα ντοκουμέντα για το καλό του ελληνικού μπάσκετ» είπε στη συνέχεια ο κ. Δημητρακόπουλος.