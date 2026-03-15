Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ 103-78: Σοβαρεύτηκε και νίκησε

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 103-78 της ΑΕΚ εντός έδρας το απόγευμα της Κυριακής 15/3 για την Basket League.

Αν και βρέθηκε στο -13 (18-31) στο τέλος της 1ης περιόδου, με 19 πόντους του Κέντρικ Ναν σε επτά λεπτά στο 2ο δεκάλεπτο, πήρε τα ηνία και έκτοτε δεν ξανακοίταξε πίσω, επικρατώντας με 103-78, για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League. Στο 16-4 οδήγησαν τους «πράσινους» εκτός από τον Ναν και οι Χέιζ-Ντέιβις (11π.), Γκραντ (10π.). Οι Μπάρτλεϊ και Πετσάρσκι ήταν οι κορυφαίοι της ΑΕΚ, με 14 πόντους έκαστος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση παρέμεινε στην 3η θέση με 33 βαθμούς και 14-5, στο -3 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό που έχει όμως έναν αγώνα περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς του Τι Τζέι Σορτς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στις θέσεις των ξένων, κι ενώ ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις δεν είναι δηλωμένοι στο ρόστερ της ομάδας στην GBL. Εκτός λόγω τραυματισμού ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Χωρίς τον Γκρεγκ Μπράουν αγωνίστηκε η ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις 11 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 6 (1), Γκραντ 10 (2), Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (2/5 τρίποντα), Όσμαν 8 (4 ριμπάουντ), Σλούκας 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Ναν 28 (8/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Φαρίντ 8 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 8 (5 ριμπάουντ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 12 (1/1 δίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο), Φίζελ 5 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 11 (0/3 τρίποντα), Μπάρτλεϊ 14 (3/7 τρίποντα, 3 λάθη), Χαραλαμπίδης 6 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σκορδιλης, Κατσίβελης 6 (0/4 τρίποντα), Φλιώνης 3 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Πετσάρσκι 14 (1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Κουζμίνσκας, Νάναλι 7 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ)