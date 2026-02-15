Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1: Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις «γκέλες» μετά τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό καθώς έμεινε στο 1-1 εντός έδρας για την 21η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ ήθελαν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό για την Super League όμως είδαν την ΑΕΛ να τους μπλοκάρει και να φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έμεινε στο -6 (με ένα ματς λιγότερο) από τον 4ο Λεβαδειακό που είναι στους 39 βαθμούς και έχει μέχρι στιγμής το 4ο εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Ο Τούπτα έκανε το 0-1 για την ΑΕΛ στο 46ο λεπτό, με τον Μπακασέτα να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 67ο λεπτό.