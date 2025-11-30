Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Αγχωτική νίκη με χρυσό σκόρερ των Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκες αλλά κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του εξαιρετικού Παναιτωλικού και να φύγει νικητής με 0-1 από το Αγρίνιο στον αγώνα που έγινε στα πλαίσια της 12η αγωνιστικής της Super League το απόγευμα της Κυριακής (30/11).

Ο Μαροκινός έδωσε το τρίποντο στον Ολυμπιακό με κεφαλιά. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει για μία ακόμα αγωνιστική στην κορυφή της Super League και περιμένει τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό από το γήπεδο και όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις πρόκειται για μυϊκό πρόβλημα που θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα.

Η μόνη αξιόλογη φάση για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος ήταν μία κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, μετά από καλή σέντρα του Μαρτίνς. Ο Ουκρανός, όμως παρότι ήταν σε καλό σημείο δεν τοποθέτησε σωστά το κορμί του και η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα δίπλα και πάνω από την εστία.

Ο Άλεξιτς στην έναρξη του δεύτερου μέρους έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για τον Παναιτωλικό. Βρέθηκε μπροστά από τον Τζολάκη και είχε το χρόνο να πλασάρει σωστά, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Οι Πειραιώτες βρήκαν τη λύση για να ανοίξουν το σκορ από στημένη φάση. Ο Γιαζίτσι εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο Ελ Κααμπί στο 70′ πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι για να ανοίξει το σκορ

Το 1-0 του Ολυμπιακού έμεινε μέχρι το τέλος και οι φιλοξενούμενοι πήραν σημαντικούς τρεις βαθμούς στη μάχη του τίτλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Κοτσίνια (59′ Ροντινέι), Ρέτσος (45+1′ Καλογερόπουλος), Μάντσα, Μπρούνο – Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο (59′ Moυζακίτης), Στρεφέτσα (59′ Γιαζίτζι) – Γιάρεμτσουκ (80′ Γκαρθία), Ελ Κααμπί

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τσάβες – Μαυρίας (83′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Ουνάι, Μανρίκε – Μπουχαλάκης, Κοντούρης (61′ Λουίς), Ματσάν, Εστέμπαν (83′ Νικολάου), Σμυρλής (75′ Τσούρα) – Αγκίρε (46′ Άλεξιτς)