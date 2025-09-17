Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Στα ημιτελικά των 200μ. η Εμμανουηλίδου (βίντεο)
Σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοσή της με 22.92
Σπουδαία παρουσία είχε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στον προκριματικό των 200μ. του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοσή της με 22.92 και κατέλαβε την τρίτη θέση της 1ης σειράς.
Έτσι, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της Πέμπτης (18/9, 14:55) ως 21η στο σύνολο.
Νικήτρια της κούρσας ήταν η Αμερικανίδα Ανάβια Μπατλ, η οποία με 22.07 ήταν η ταχύτερη του προκριματικού γύρου συνολικά, με δεύτερη την Μαρί-Ζοζέ Τα Λου-Σμιθ από την Ακτή Ελεφαντοστού με 22.39.
Την πρόκριση για τα ημιτελικά πήρε και η Κύπρια πρωταθλήτρια Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία τερμάτισε πέμπτη στη σειρά της με 22.98, αλλά πέρασε ως επιλαχούσα με χρόνο (προκρίνονταν οι τρεις πρώτες από τις έξι συνολικά σειρές και έξι επιπλέον αθλήτριες με επίδοση).
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις