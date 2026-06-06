Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ποιοι αγώνες θα προβληθούν μετά τα μεσάνυχτα – Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

Λιγότερο από μια εβδομάδα έμεινε μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό, με πολλούς αγώνες να διεξάγονται μετά τα μεσάνυχτα.

Στα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια δεν αγωνίζονται οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα όπως το Βραζιλία – Μαρόκο, Ουρουγουάη – Ισπανία, Γερμανία – Κουρασάο και Αργεντινή – Αλγερία που οι λάτρεις του ποδοσφαίρου δεν θέλουν να χάσουν.

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Δείτε (ανά ώρα) όλες τις αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων που θα γίνουν μετά τα μεσάνυχτα:

01:00

Παρασκευή 12/06: Βραζιλία vs Μαρόκο (Group C)

Δευτέρα 15/06:Σαουδική Αραβία vs Ουρουγουάη (Group H)

Τρίτη 16/06: Ιράκ vs Νορβηγία (Group I)

Πέμπτη 18/06: Καναδάς vs Κατάρ (Group B)

Παρασκευή 19/06: Μαρόκο vs Σκωτία (Group C)

02:00

Κυριακή 14/06: Ακτή Ελεφαντοστού vs Ισημερινός (Group E)

Τετάρτη 17/06: Γκάνα vs Παναμάς (Group L)

03:00

Κυριακή 14/06: Ουρουγουάη vs Ισπανία

Σάββατο 20/06: Γερμανία vs Κουρασάο (Group E)

04:00

Παρασκευή 12/06: ΗΠΑ vs Παραγουάη (Group D)

Σάββατο 13/06: Αϊτή vs Σκωτία (Group C)

Τρίτη 16/06: Ιράν vs Νέα Ζηλανδία (Group G)

Τετάρτη 17/06: Αργεντινή vs Αλγερία (Group J)

Παρασκευή 19/06: Μεξικό vs Νότια Κορέα (Group A)

Κυριακή 21/06: Αίγυπτος vs Νέα Ζηλανδία (Group G)

05:00

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Πέμπτη 11/06 (Ξημερώματα Παρασκευής 12/06): Νότια Κορέα vs Τσεχία (Group A)

Κυριακή 14/06: Σουηδία vs Τυνησία (Group F)

Τετάρτη 17/06: Ουζμπεκιστάν vs Κολομβία (Group K)

06:00 & 07:00

Σάββατο 13/06: Αυστραλία vs Τουρκία

Τρίτη 16/06: Νέα Ζηλανδία vs Βέλγιο (Group G)

Τετάρτη 17/06: Αυστρία vs Ιορδανία (Group J)