ΠΑΕ Βόλος: «Πυρά» προς την ΑΕΚ για τις διαμαρτυρίες περί διαιτησίας

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ σχετικά με την διαιτησία στον Κυριακάτικο αγώνα (01/03) με τον Βόλο, η διοίκηση των Θεσσαλών έδωσε την δική της απάντηση.

Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 2-2 με γκολ του Ρέλβας στην εκπνοή του αγώνα για να δώσει τον βαθμό στην Ένωση. Οι δύο ομάδες δεν ήταν ευχαριστημένες από τις αποφάσεις του διαιτητή Τσιμεντερίδη, με τον προπονητή του δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, να αναφέρει μετά τον αγώνα ότι: «Έχω κουραστεί να μιλάω για την διαιτησία, τα λέω από τον Αύγουστο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΠΑΕ Βόλος από την άλλη θεώρησε ότι εκείνη ήταν η ομάδα που αδικήθηκε και ότι ο προπονητής της ΑΕΚ διαμαρτύρεται χωρίς λόγο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Η ΠΑΕ Βόλος εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και την Εταιρία Security για τον αποτελεσματικό τρόπο που χειρίστηκαν την προσέλευση, την παραμονή και την αποχώρηση του μεγάλο πλήθους των φιλάθλων στον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει και στην μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων της ΑΕΚ για την άψογη συμπεριφορά τους. Δυστυχώς υπήρξε και μια μικρή μειοψηφία που κατέστρεψε καθίσματα, χώρους υγιεινής, αλλά αυτά δεν χαλούν τη συνολική εικόνα. Ένα μπράβο σε όλους.

Σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες του, κατά τα άλλα συμπαθούς, προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μπορεί πράγματι σε άλλα παιχνίδια η ομάδα του να έχει αδικηθεί, αλλά στο μεταξύ μας χθεσινό αγώνα αν μία ομάδα έπρεπε να νικήσει αυτή ήταν ο Βόλος που αδικήθηκε κατάφωρα».