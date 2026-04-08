Αθλητικές Μεταδόσεις 8/4: Champions League, play-out Superleague, Euroleague και Ολλανδία-Ελλάδα στο πόλο
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις για την Μεγάλη Τετάρτη 08/04
Το δεύτερο σετ των προημιτελικών αγώνων του UEFA Champions League λαμβάνει χώρα σε Βαρκελώνη και Παρίσι, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν την Λίβερπουλ.
Συνεχίζει την προσπάθεια της η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία στον τρίτο αγώνα της στο Γκρουπ Α. Με οδηγό την τρομερή εμφάνιση κόντρα στην Σερβία, η Ελλάδα θέλει να προκριθεί στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο
- 15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο
- 16:00 COSMOTE SPORT 1 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Super League
- 17:00 Novasports Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης Super League
- 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Ελλάδα World Cup πόλο
- 19:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League
- 19:45 COSMOTE SPORT 2 Μπράγκα – Μπέτις UEFA Europa League
- 20:00 COSMOTE SPORT 4 Γαλατασαράι – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League
- 20:00 COSMOTE SPORT 7 Γαλατασαράι – Κιέρι CEV Cup
- 20:30 Novasports 6 Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup
- 20:30 Novasports 5 Αναντολού Εφές – Παρτίζαν Euroleague
- 20:30 Novasports 4 Μονακό – Βιλερμπάν Euroleague
- 21:00 COSMOTE SPORT 8 Αλ Χιλάλ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League
- 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μούρθια – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 2, MEGA Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League
