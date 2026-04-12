Ουνιόν Βερολίνου: Ιστορική κίνηση με την πρόσληψη της πρώτης γυναίκας προπονήτριας στην Bundesliga

Η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία το Σάββατο καθώς έγινε η πρώτη προπονήτρια που αναλαμβάνει ανδρική ομάδα στο πρωτάθλημα της Bundesliga. Η 34χρονη θα αναλάβει να σώσει την κατηγορία για την Ουνιόν Βερολίνου στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

Η 34χρονη πριν από την πρόσληψή της στην ομάδα ανδρών, είχε ήδη καταρρίψει ένα σπουδαίο ρεκόρ το 2023, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην ιστορία των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

🚨 Historical decision by Union Berlin as German club appoint Marie-Louise Eta as their head coach until June.



Union lost at Heidenheim, sacked the head coach Steffen Baumgart and put Marie-Louise Eta in charge until the end of the season.



Ets becomes the first female head… pic.twitter.com/Gd8znvXIEx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026

Το προφίλ της Μαρί-Λουίζ Έτα

Η πορεία της στην Ουνιόν Βερολίνου ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής και την ομάδα Κ19 των ανδρών, όπου το έργο της εκτιμήθηκε δεόντως από τη διοίκηση των Γερμανών. Μάλιστα, είχε ήδη προγραμματιστεί να αναλάβει την ομάδα γυναικών του συλλόγου την επόμενη σεζόν, όμως η απόλυση του Στέφεν Μπάουμγκαρτ επέσπευσαν τελικά την προαγωγή της στην πρώτη ομάδα των ανδρών.

Πριν αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στην προπονητική, η Έτα διέγραψε μια εξαιρετική πορεία στο ποδόσφαιρο γυναικών της Γερμανίας, παίζοντας επί σειρά ετών ως μέσος. Το αποκορύφωμα της πορείας της ήταν η κατάκτηση του Women’s Champions League το 2010 με την Τουρμπίνε Πότσνταμ, καθώς και τριών συνεχόμενων πρωταθλημάτων στην Bundesliga (2009-2011). Σε διεθνές επίπεδο, στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια με την Εθνική Γερμανίας Κ20 το 2010. Αφού αγωνίστηκε επίσης στις Αμβούργο, Κλόπενμπουργκ και Βέρντερ Βρέμης (όπου διετέλεσε και αρχηγός), αποσύρθηκε πρόωρα το 2018 για να κυνηγήσει το όνειρό της, την προπονητική.

Η ίδια είχε πάρει μια πρώτη γεύση από το πώς είναι να είσαι πρώτος προπονητής στην Ουνιόν το 2024, όταν αντικατέστησε τον Νέναντ Μπιέλιτσα που ήταν τιμωρημένος με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών.