Οστάνδη – Καρδίτσα 93-95: Ιστορική νίκη στο BCL

Η Καρδίτσα άντεξε στο… θρίλερ που εκτυλίχθηκε επί βελγικού εδάφους και συνδύασε με ένα τεράστιο «διπλό» την ιστορική ευρωπαϊκή νίκη της.

Στην πρώτη εμφάνιση της εκτός των συνόρων, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου πέρασε νικηφόρα με 95-93 στην παράταση (83-83) από την έδρα της Οστάνδης του Γιώργου Δέδα, στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Basketball Champions League.

Μαγική εμφάνιση από τον Μπράντον Τζέφερσον, ο οποίος με 23 πόντους και 5/10 τρίποντα οδήγησε την Καρδίτσα στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της, ενώ από την Οστάνδη πάλεψε ο Νοάμ Γιακόφ με 27 πόντους και 4/7 τρίποντα.

Μετά το αναγνωριστικό και για τις δύο ομάδες πρώτο δεκάλεπτο (21-21), η Καρδίτσα ανέβασε ρυθμό, βρήκε λύσεις επιθετικά και πήρε προβάδισμα πέντε πόντων (26-31 στο 13΄), το οποίο διεύρυνε στους οκτώ λίγο πριν από το ημίχρονο (32-40 στο 18΄). Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την ελληνική ομάδα να προηγείται 39-45.

Η Οστάνδη αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση στην άμυνά της. Με σερί επιθέσεων ανέτρεψε το σκορ (54-52 στο 25΄) και έφτασε έως και το +7 (63-56 στο 29΄), πριν η περίοδος κλείσει στο 63-58.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι Θεσσαλοί έβγαλαν χαρακτήρα και επανήλθαν. Με επιμέρους σκορ 3-8, έφεραν το ματς στα ίσα (66-66 στο 33΄), ενώ με τον Τζέφερσον πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ (69-71, στο 36΄).

Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό. Ο Γιακοφ ισοφάρισε με τρίποντο (78-78), όμως ο ασταμάτητος Τζέφερσον απάντησε από τα 6.75μ. (78-81 στο 38΄). Οι βολές του Έλις έγραψαν το 80-83 στα 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, όμως η Οστάνδη πρόλαβε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση χάρη σε τρίποντο του Μέλσον (83-83).

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Καρδίτσα παρέμεινε ψύχραιμη, έπαιξε σπουδαίες άμυνες στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, γράφοντας Ιστορία με το πρώτο της διπλό εκτός συνόρων.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 39-45, 63-58, 83-83κ.α., 93-95 παρ.