Ολυμπιακός: Ζήτησε να παίξει στον τελικό του Κυπέλλου ο Μιλουτίνοφ – Τα δεδομένα για τον τραυματισμό του Σέρβου σέντερ

Ο Ολυμπιακός είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αποχωρεί με σοβαρό τραυματισμό από τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στο Μαρούσι το απόγευμα της Πέμπτης 19/2.

Ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα δεξιού αντίχειρα και η συμμετοχή του στον τελικό είναι αμφίβολη. Και λέμε αμφίβολη γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ο Μιλουτίνοφ ζήτησε να παίξει στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 21/2 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι «ερυθρόλευκοι» ακούγοντας την επιθυμία του παίκτη παρήγγειλαν ειδικό προστατευτικό νάρθηκα και η συμμετοχή του παίκτη στον μεγάλο τελικό θα κριθεί στην προπόνηση της Παρασκευής 20/2.

Αν ο Σέρβος σέντερ καταφέρει να βγάλει το πρόγραμμα δίχως πόνο τότε θα δώσει το παρών στον αγώνα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να είναι επιφυλακτικοί καθώς ο κίνδυνος της υποτροπής και ενός σοβαρότερου τραυματισμού να είναι κάτι παραπάνω από ορατός.