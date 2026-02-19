Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πλήγμα στον Ολυμπιακό με Μιλουτίνοφ – Χάνει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Σοκ στους Πειραιώτες

Πλήγμα στον Ολυμπιακό με Μιλουτίνοφ – Χάνει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 21:00

Τεράστιο πλήγμα στον Ολυμπιακό καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο 21/2 στο Final-8 που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ που τραυματίστηκε στον ημιτελικό με το Μαρούσι υπέστη κάταγμα δεξιού αντίχειρα όπως έδειξαν οι εξετάσεις που υποβλήθηκε μετά το τέλος του αγώνα και έτσι δεν θα δώσει το παρών στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 21/2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χτύπησε στο χέρι στο τέταρτο λεπτό της τρίτης περιόδου μετά από μονομαχία με αντίπαλο του και αμέσως πήγε στον πάγκο της ομάδας. Ο ιατρός του Ολυμπιακού Θεοφάνης Τσαβίσης άμεσα έπεσε πάνω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ βάζοντας του πάγο στο σημείο του τραυματισμού

Να θυμίσουμε, ότι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ και είναι και αυτός αμφίβολος για την αναμέτρηση του Σαββάτου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ