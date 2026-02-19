Ολυμπιακός: Το αρνητικό σερί που έχει να συμβεί από το 2010

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 0-2 στην πρώτη τους συνάντηση στα πλει οφ του Champions League, «αφυπνίζοντας» ένα αρνητικό σερί που είχε να συμβεί από το 2010.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα σε 3ο συνεχόμενο παιχνίδι, με το «μαύρο» σύννεφο στο πρωτάθλημα του 2010 να παίρνει ξανά μορφή. Στις 08/02 ο Παναθηναϊκός διέφυγε από το «Γ. Καραϊσκάκης» με 0-1 για λογαριασμό της Superleague, ο Λεβαδεικός 6 μέρες μετά με 10 παίκτες πήρε την ισοπαλία με 0-0 και η Λεβερκούζεν πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τους Πειραιώτες χθες 18/02, αφήνοντάς τους «άσφαιρους».

Το γεγονός αυτό για τον Ολυμπιακό είχε να συμβεί από το πρωτάθλημα του 2010 όπου στις 09/05/2010 ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 1-0, 3 μέρες μετά ηττήθηκε για δεύτερη φορά από τον δικέφαλο του βορρά με 0-1 και τελικά στις 16/5 έφερε ισοπαλία με τον Άρη (0-0).

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός το 2026 στο σκοράρισμα είναι εμφανές μιας και σε 11 παιχνίδια έχει βρει δίχτυα 14 φορές. Στην αρχή της σεζόν στα πρώτα 11 παιχνίδια είχε ήδη σκοράρει 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στα ματς αυτά του 2025 ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είχε σκοράρει 7 γκολ, ο Ταρέμι 6 και ο Γιάρεμτσουκ, που αποχώρησε για την Λυών τον περασμένο Ιανουάριο, 2 γκολ. Οι «ερυθρόλευκοι» δηλαδή πήραν συνολικά 15 γκολ μόνο από τα σέντερ φορ τους. Οπως γίνεται αντιληπτό μόνο τα γκολ των επιθετικών του είναι περισσότερα από όλα τα γκολ που έχει σκοράρει η ομάδα το 2026.

Πόσα γκολ έχουν «πάρει» από τους επιθετικούς τους οι Πειραιώτες το 2026; Ο Μεχντί Ταρέμι έχει σκοράρει 6 γκολ από τα 14 ενώ ο Ελ Καμπί μόνο 1. Σύνολο 7 γκολ, δηλαδή τα μισά από όσα σκόραραν στην αρχή της σεζόν.

Πέραν από την αποχώρηση του Ουκρανού για την Γαλλική ομάδα και την προσθήκη του Κλέιτον από την Ρίο Άβε, ο Ελ Καμπί εμφανώς έχει «στερέψει» σε σχέση με την αρχή της σεζόν και ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται να τον «ξυπνήσει».

Όσες φορές ο Ισπανός τεχνικός έχει αγωνιστεί με την δυάδα Ταρεμί-Ελ Καμπί, ο Ολυμιακός έχει 2 ήττες (από Παναθηναϊκό και Λεβερκούζεν), 1 ισοπαλία (με Άρη) και 1 νίκη με τον Άγιαξ. Η επιλογή να παρατάξει την ομάδα του με έναν επιθετικό έχει αποφέρει περισσότερα γκολ και νίκες στην ομάδα την φετινή σεζόν, όπως γίνεται ξεκάθαρο βάση στατιστικών.

Η πρόσφατη ήττα από την Λεβερκούζεν και η επιλογή ξανά με τους δύο επιθετικούς ίσως θα πρέπει να χτυπήσει τα «καμπανάκια» του Χόσε Λουίς Μεντιλίπαρ και να ψάξει να βρει μία πιο ασφαλής λύση στην επιθετική γραμμή που θα του δώσει πίσω αυτο που του λείπει, το γκολ.