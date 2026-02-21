Ολυμπιακός: Story με “αιχμές” από την γυναίκα του Πίτερς μετά τον αποκλεισμό του από τη δωδεκάδα του Τελικού Κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό το βράδυ του Σαββάτου (21/2, 20:00) με έπαθλο τον πρώτο σημαντικό τίτλο της μπασκετικής σεζόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε την εξάδα των ξένων για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος αποφασίζοντας να κρατήσει εκτός τον Άλεκ Πίτερς κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην τετραετή παρουσία του Αμερικανού στον Ολυμπιακό.

Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση της συζύγου του Άλεκ Πίτερς, Μάντισον, η οποία ανήρτησε μία σειρά από στιγμιότυπα του άντρα της από κορυφαίες εμφανίσεις του που τον διέκριναν ως τον MVP στο φετινό πρωτάθλημα. Η γυναίκα του Peters μας θυμίζει μερικές διακρίσεις, κάποιος ξενέρωσεεεε#OlympiacosBC pic.twitter.com/v1EuynekPH— Red Content King (@redcontentking) February 21, 2026

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Γουόκαπ.