ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Μάντσα

Θα υπογράψει για 4+1 χρόνια

(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στην Ελλάδα έφτασε ο Γκουστάβο Μάντσα για λογαριασμό του Ολυμπιακού καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα έχει διάρκεια 4+1 χρόνια.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποκτήσει μία ακόμη λύση στο κέντρο της άμυνας.

