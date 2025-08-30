Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Μάντσα
Θα υπογράψει για 4+1 χρόνια
Στην Ελλάδα έφτασε ο Γκουστάβο Μάντσα για λογαριασμό του Ολυμπιακού καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.
Ο Βραζιλιάνος στόπερ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα έχει διάρκεια 4+1 χρόνια.
Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποκτήσει μία ακόμη λύση στο κέντρο της άμυνας.
