Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα του ντέρμπι “αιωνίων” που βάφτηκε “ερυθρόλευκο” (Βίντεο)

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις απουσίες μεγάλων σταρ και από τις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός βγήκε νικητής απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το -12 του πρώτου μέρους και επικράτησαν με 90-86, κάνοντας σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στο πρωτάθλημα της GBL.

Δείτε την παρακάμερα του ντέρμπι:

