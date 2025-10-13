Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα του ντέρμπι “αιωνίων” που βάφτηκε “ερυθρόλευκο” (Βίντεο)
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις απουσίες μεγάλων σταρ και από τις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός βγήκε νικητής απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν.
Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το -12 του πρώτου μέρους και επικράτησαν με 90-86, κάνοντας σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στο πρωτάθλημα της GBL.
Δείτε την παρακάμερα του ντέρμπι:
