Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Χωρίς Νιλικίνα και Χολ οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια το βράδυ της Πέμπτης 19/3 στο ΣΕΦ για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ, ενώ εκτός 12άδας από τον Γιώργο Μπαρτζώκα έμειναν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.