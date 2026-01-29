Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Τη δική του μάχη κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague θα δώσει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ το βράδυ της Πέμπτης (29/1)

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές νίκες και επτά στα τελευταία οκτώ ματς στη Euroleague και τώρα θέλει να κάνει το πέντε στα πέντε, με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, την Πέμπτη το βράδυ (29/1, 21:15 Novasports Prime), στο ΣΕΦ, μπροστά στο φίλαθλο κοινό του. Οι Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός και Αναντολού Εφές εκτός ήταν δύο αντίπαλοι, το εμπόδιο των οποίων ξεπέρασε την περασμένη «διαβολοβδομάδα», έστω κι αν και στα δύο ματς έκανε τους φιλάθλους του να… καρδιοχτυπήσουν παρουσιάζοντας δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα στο α΄ και στο β΄ μέρος.

Η ομάδα του Πειραιά έχει ρεκόρ 15-9 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική και βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, πριν από το τζάμπολ της 25ης αγωνιστικής. Η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 16-8 και μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Παρί ανέβηκε στην 3η θέση, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στην 4η με ρεκόρ 16-9.

Η ομάδα του Πειραιά διανύει εξαιρετική περίοδο και είδε τον Τάισον Ουόρντ να γίνεται ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της που σημειώνει triple double στο ελληνικό πρωτάθλημα με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) κόντρα στον Κολοσσό, στη Ρόδο.

Κι ενώ ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος σε 16 αγωνιστικές στην Greek Basketball League, η Μπαρτσελόνα, μετά από 10 σερί νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή (25/1), ηττήθηκε από την Τενερίφη, με 89-82.