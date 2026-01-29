Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Πήρε το ντέρμπι συνεχίζοντας τις υψηλές πτήσεις στην Euroleague

Μια ακόμη νίκη για τους Πειραιώτες

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Πήρε το ντέρμπι συνεχίζοντας τις υψηλές πτήσεις στην Euroleague
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:21

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (87-75) της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ το βράδυ της Πέμπτης 29/1 για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να είχαν πάρει και την διαφορά που είχαν ηττηθεί στο πρώτον γύρο (-13 στη Βαρκελώνη) αλλά ένα δίποντο του Βέσελι του στέρησε αυτή την ευκαιρία.

Μετά από αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τις 8 νίκες στα τελευταία του εννιά ματς και ανέβηκε στο 16-8 όντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75

