Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Πήρε το ντέρμπι συνεχίζοντας τις υψηλές πτήσεις στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (87-75) της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ το βράδυ της Πέμπτης 29/1 για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να είχαν πάρει και την διαφορά που είχαν ηττηθεί στο πρώτον γύρο (-13 στη Βαρκελώνη) αλλά ένα δίποντο του Βέσελι του στέρησε αυτή την ευκαιρία.

Μετά από αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τις 8 νίκες στα τελευταία του εννιά ματς και ανέβηκε στο 16-8 όντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75