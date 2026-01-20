Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Θα τα δώσουν όλα οι «ερυθρόλευκοι» με σκοπό να συνεχίσουν στο Champions League

Ο Ολυμπιακός δίνει σήμερα Τρίτη 20/01 (22:00, Cosmotesport 2) «μάχη» στο κατάμεστο «Γ.Καραϊσκάκης» κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ελπίδα να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται αυτή την στιγμή στην 29η θέση της βαθμολογίας με 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες και θέλει μόνο νίκη απέναντι στους μαχητικούς Γερμανούς που δεν έχουν χάσει σε έκτος έδρα αγώνα στην διοργάνωση φέτος.

Οι ίδιοι βρίσκονται στην 20η θέση με 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα όμως βρίσκονται σε κακό φεγγάρι όσον αφορά τα παιχνίδια τους στην Bundesliga. Έχουν 2 σερί ήττες, μια με 4-1 στην έδρα τους από την Στουτγκάρδη και η πιο πρόσφατη εκτός έδρας με 1-0 από την Χόφενχαϊμ. Τελευταίος αγώνας τους στο Champions League ήταν κόντρα στην Νιουκάστλ όπου μοιράστικαν από 1 βαθμό (2-2).

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός δεν πάρει βαθμό απέναντι στην Λεβερκούζεν ή ο αγώνας τελειώσει ισόπαλος οι ελπίδες για να συνεχίσουν στην διοργάνωση θα μοιάζουν πολύ δύσκολες έως και απίθανες.

Εάν οι Πειραιώτες καταφέρουν να αποσπάσουν και τους 3 βαθμούς από τον αγώνα οι ελπίδες θα φουντώσουν, καθώς θα ελπίζουν σε ένα καλό αποτέλεσμα στην Ολλανδία στην τελευταία αγωνιστική της League Phase κόντρα στον Άγιαξ.

Να θυμίσουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ σε συνεννόηση με την διοίκηση επέλεξε να μην αγωνιστεί στον αγώνα του Σαββάτου 17/01 με τον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να 100% έτοιμος για τον αγώνα με την Λεβερκούζεν.

Μεγάλη αγωνία για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί ο οποίος, μετά τον χαμένο τελικό του Μαρόκου κόντρα στην Σενεγάλη για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έφυγε άμεσα από το Ραμπάτ και ταξιδεύει για Αθήνα με σκοπό να προλάβει να βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Το Μαρόκο ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση στον τελικό με την Σενεγάλη, σε ένα ματς που πήρε περίεργη τροπή στο τέλος. Μένει να δούμε αν ο 32χρονός θα είναι σωματικά έτοιμος, καθώς ήταν βασική λύση στην επίθεση καθ’ όλη την διάρκεια του τουρνουά, ενώ μετά από αυτή την βαριά ήττα αν θα είναι και ψυχολογικά καλά να αγωνιστεί.

Όπως όλα δείχνουν ο Ταρεμί θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει τον αγώνα, με τον Ελ Καμπί να κάθεται σε πρώτο χρόνο στον πάγκο. Οι «ασπιρίνες» δεν θα έχουν στην διάθεση τους Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα οι οποίοι ταλαιπωρούνται με τραυματισμούς, ενώ ο ένας από τους δύο βασικούς στόπερ,Ταπσόμπα, θα απουσιάζει.