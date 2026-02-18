Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Με τον κόσμο στο πλάι τους για να πάρουν το προβάδισμα οι «ερυθρόλευκοι»

Πράξη πρώτη για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται αντιμέτωπος ξανά με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Cosmotesport 2), αυτή τη φόρα στα πλέι οφ του Champions League.

Με οδηγό το 2-0 στις 20/01 στην League Phase της διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επαναλάβουν την τότε καλή τους εμφάνιση, ενώ ταυτόχρονα να αφήσουν πίσω την μέτρια εικόνα στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα τελευταία 4 ματς του πρωταθλήματος έχουν μία νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης (0-3), 2 ισοπαλίες με Λεβαδειακό (0-0) και ΑΕΚ (1-1) και την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην έδρα τους (0-1). Η εικόνα που βγάζουν προς τα έξω οι Πειραιώτες δεν ειναι ενδεικτική, όμως ο σημαντικός αγώνας κόντρα στους Γερμανούς ίσως τους αφυπνήσει.

Η ομάδα του Κάσπερ ανανεώθηκε αγωνιστικά από την τελευταία συνάντηση με τον Ολυμπιακό, έχοντας 5 νίκες στα τελευταία 6 παιχνίδια τους. Στο προηγούμενο ραντεβού τους διέτρεχαν ένα σερί 2 ηττών, ενώ είχαν 3 ήττες, 1 ισοπαλία και 2 νίκες στα τότε τελευταία τους 6 παιχνίδια.

Πέρασαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας νικώντας με 3-0 την Σαν Παολί και βρίσκονται 6οι στην Bundesliga. Μετά τους Πειραιώτες στο Champions League αντομετώπισαν την Βιγιαρεάλ όπου κέρδισαν με 3-0, καταττάσοντας 16οι στην τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό να τελείωσε στην 18η θέση.

Στην αποστολή επέστρεψε ο Μεχντί Ταρέμι για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ήταν εκτός στο ματς με τον Λεβαδειακό, αλλά και ο Πιρόλα που δεν αγωνίζεται στα τελευταία 4 ματς πρωταθλήματος λόγω τραυματισμού.

Από πλευράς Λεβερκούζεν εκτός παραμένει ο Φλέκεν από τις 17/01 λόγω τραυματισμού, ο Μπεν Σεχίρ και ο Τέλα.

Για την ιστορία, οι Πειραιώτες δεν έχουν χάσει και στις 2 συναντήσεις τους με τους Γερμανούς επί ελληνικού εδάφους, κερδίζοντας με 6-2 το 2002 στο γήπεδο της Ριζούπολης και το πρόσφατο 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Να σημειωθεί ότι η Λεβερκούζεν το 2001 έφτασε στον τελικό του Champions League (όπου ηττήθηκε 2-1 από την Ρεάλ Μαδρίτης) και την επόμενη χρονιά οι ερυθρόλευκοι τους διέσυραν.