Ολυμπιακός: Με αρκετές αλλαγές κόντρα στην Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο – Ιστορική μέρα για το Συριανό ποδόσφαιρο

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Σύρο για τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος Betsson κόντρα στην Ελλάς Σύρου (3/12, 13:30 CosmoteSport1), πραγματοποιώντας ένα ιστορικό αγώνα κόντρα σε μια όμαδα που ζει το «όνειρο».

Παρά την επιφανειακή εικόνα που προβάλλει ο αγώνας και την μεγάλη διαφορά στην ποιότητα και χρηματιστηριακή αξία των δυο τους, δεν παύει να είναι μια ημέρα χαράς και γιορτής για τους Συριανούς και το τοπικό ποδόσφαιρο.

Πρώτη φορά αντιμέτωπη με πολυαθλητικό σωματείο το οποίο έχει στην κατοχή του Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Ευρωπαϊκα, ενώ η ίδια Ελλάς Σύρου ανέβηκε πρώτη φορά στην ιστορία της στην Superleague2 φέτος και μετείχε στο Κύπελλο Ελλάδος μόνο την σεζόν 1947-48.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να πραγαματοποιήσει αρκετές αλλαγές μιας και άφησε πολλούς στο προπονητικό κέντρο. Τσικίνιο, Ποντένσε, Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ρέτσος και Μουζακίτης θα είναι εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ διαθέσιμοι θα είναι οι Ταρεμί και Μπιανκον που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Οι υπόλοιποι αγώνες του Κυπέλλου είναι:

-15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός, Cosmote Sport 2

-16:00 ΑΕΛ – Ατρόμητος, Cosmote Sport 3

-17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Cosmote Sport 1

-19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά, Cosmote Sport 2

-21:30 Άρης – ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 1