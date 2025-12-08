Ολυμπιακός: Ενδέχεται να αγωνιστεί στους -26 κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην χιονισμένη Αστάνα χθες 7/12 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League κόντρα στην Καϊράτ, με το κρύο να μην είναι σύμμαχός τους.

Συγκεκριμένα ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9/12 (17:30, CosmoteSport1) και σύμφωνα με μετεωρολογικές προβλέψεις οι βαθμοί θα κοιμανθούν από -16 έως -26 βαθμούς Κελσίου. Μια πρόκληση για τους «ερυθρόλευκους» και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που σίγουρα δεν του περνάει απαρατήρητο.

Ο λόγος όμως που η UEFA επέλεξε την αλλαγή έδρας από το Αλμάτι στην Αστάνα ήταν αναμφισβήτητα για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Η Astana Arena είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την ελληνική ομάδα και θα «σώσει» την κατάσταση, καθώς οι παροχές του γηπέδου είναι αρκετά εξελιγμένες και έχουν μόνο στόχο τον περιορισμό του «τσουχτερού» κρύου.

Το γήπεδο έχει την δυνατότητα να κλείνει την οροφή του και να ενεργοποιείται το σύστημα θέρμανσης του αγωνιστικού χώρου, ενώ η θερμοκρασία μέσα στο στάδιο μπορεί να διατηρηθεί αισθητά υψηλότερη από την εξωτερική. Έτσι ενώ έξω θα υπάρχει ψύχος και αρκετό κρύο μέσα θα υπάρχει μια σταθερή θερμοκρασία των 10 – 15 βαθμών Κελσίου.