Ολυμπιακός: Χάνει το ματς με την Καϊράτ ο Ρέτσος

Πλήγμα για τον Ολυμπιακό στην άμυνα καθώς χάνει τον αρχηγό του, Παναγιώτη Ρέτσο, για τα επόμενα ματς με ΟΦΗ και Καϊράτ. «Τρέχει» να προλάβει τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη (14/12 20:00).

Ο Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Παναιτωλικό και αποχώρησε με ανησυχίες για την κατάσταση του. Όπως όλα δείχνουν η αμυντική γραμμή των «ερυθρόλευκων» θα είναι ελλειπής για το επόμενο ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ (6/12 17:00), άλλα και στον αγώνα Champions League κόντρα στην Καϊράτ (9/12 17:30).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να βρει «διάδοχο» του διεθνή στόπερ που θα αποτελέσει αμυντικό δίδυμο με τον Πιρόλα, με τους κύριους υποψήφιους να είναι οι Μπιανκόν και Καλογερόπουλος.