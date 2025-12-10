Ολυμπιακός: Αυτος θα είναι ο διαιτητής στο ματς πρωταθλήματος με τον Άρη

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα «σφυρίξει» το Άρης – Ολυμπιακός την Κυριακή 14/12 (20:00) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον Γερμανό Σβεν Γιαμπλόνσκι να έιναι ο εκλεκτός.

Ο 35χρονός είναι στην Α’ κατηγορία των διαιτητών της UEFA και θα έχει την βοήθεια του συμπατριώτη του Έντουαρντ Μπέιτινγκερ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιαμπλόνσκι έχει διευθύνει και στο παρελθόν ματς των «ερυθρόλευκων» όπως το ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1(2/3/2025), το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-0 (4/2/2024) και το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-3 (10/11/2024).